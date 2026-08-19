वडोदरा-आणंद के बीच नया गंभीरा ब्रिज 12 माह में बनकर तैयार, परीक्षण कार्य आरंभ

वडोदरा. शहर के अक्षर चौक पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने दंपती को टक्कर मार दी। घटना में महिला घायल हो गई, उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

घायल महिला ने आरोप लगाया कि कार चालक नशे की हालत में तेज रफ्तार से कार चला रहा था। महिला ने कार के अंदर शराब की बोतल होने का भी आरोप लगाया। कार में चालक के अलावा कुछ अन्य लोग भी सवार थे।

घटना के बाद अक्षर चौक पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हादसे के बाद कार में सवार एक व्यक्ति नीचे उतरा, गुस्साए लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं, कार लेकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही जे.पी. रोड पुलिस थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा और स्थिति संभाली। पुलिस ने नशे की हालत में कार चलाने के आरोपों के बीच संबंधित कार चालक को पुलिस थाने ले जाकर कार्रवाई की।