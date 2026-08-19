13 व्यापारियों से डेढ़ करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार

आणंद. जिला पुलिस के पैरोल-फर्लो स्क्वाड ने 13 व्यापारियों से डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में शामिल एक अंतरराज्यीय आरोपी को राजकोट से गिरफ्तार किया। उसकी पहचान रीकीन रावल के रूप में हुई। पूछताछ में सामने आया कि वह धोखाधड़ी के 33 से अधिक मामलों में फरार था और उसके खिलाफ विभिन्न अदालतों से 20 से अधिक वारंट जारी हो चुके हैं।

पुलिस को सूचना मिली थी कि वर्ष 2026 में आणंद ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी रीकीन रावल राजकोट के घनश्याम नगर इलाके में कालावाड रोड स्थित श्रवण अपार्टमेंट में रह रहा है। इसके आधार पर पीएसआइ जे.बी. वाघेला, एएसआइ प्रवीणसिंह कंभु सहित पैरोल-फर्लो स्क्वाड की टीम निजी वाहन और सादे कपड़ों में राजकोट पहुंची और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर आणंद लाया गया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने तारापुर के एक व्यापारी से 50 किलो चने की 219 बोरियां खरीदी थीं और भुगतान करने का भरोसा दिया था, लेकिन 8.15 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया। व्यापारी द्वारा तारापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था।