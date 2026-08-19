अहमदाबाद-भागलपुर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस नियमित ट्रेन चलेगी

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद-भागलपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 26 अगस्त से नियमित रूप से चलाई जाएगी। अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद साप्ताहिक क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए यह ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया।

अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19423) 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से शाम 6:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा शुक्रवार को सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19424) 28 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से शाम 4:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा रविवार को सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर तथा सुल्तानगंज स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी स्लीपर, सामान्य श्रेणी एवं रसोई यान के कोच होंगे।