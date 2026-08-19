हिम्मतनगर के राजपुर के पास नवजात बच्ची को बेचने जा रहे गिरोह के पांच सदस्य पकड़े

हिम्मतनगर. साबरकांठा पुलिस ने नवजात बच्ची की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को पकड़ा। इनमें से चार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां 11 दिन का रिमांड मंजूर किया गया। एक महिला आरोपी को पुलिस हिरासत में रखा गया है।

पुलिस के अनुसार, हिम्मतनगर-ईडर हाईवे पर राजपुर गांव के पाटिया के पास एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वैन में करीब एक माह की नवजात बच्ची को बेचने के लिए हिम्मतनगर लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पंचों को साथ लेकर निगरानी रखी और राजपुर के पास वैन को रोका। उसमे पांच लोग मिले, वैन से बच्ची को सुरक्षित बरामद किया गया। हिम्मतनगर ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी देवीलााल गमार कथित तौर पर दलाल की भूमिका निभा रहा था। वहीं पोपटभाई और बबीबेन बच्ची के माता-पिता बताए गए। रुपए के लालच में बच्ची को 1.50 लाख रुपए में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था।

जांच में प्रवीण ध्रांगी और दिनेश ध्रांगी की भी कथित तौर पर दलाल के रूप में भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक, बच्ची को मुंबई में रहने वाली कविताबेन को बेचने की डील होने वाली थी। पुलिस ने पांचों आरोपियोें को पकड़कर 4 मोबाइल, 12 हजार रुपए नकद और वैन सहित कुल करीब 2.12 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार मुख्य आरोपी देवीलााल के बयान में पहले भी करीब 12 बच्चों की खरीद-फरोख्त किए जाने की जानकारी सामने आई। इस मामले में पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अंतरराज्यीय कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल साबरकांठा पुलिस ने टीमें गठित कर फरार आरोपियों सीताराम परमार और मुंबई निवासी कविताबेन की तलाश शुरू की। नवजात बच्ची को फिलहाल हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में पुलिस सुरक्षा में उपचार दिया जा रहा है।