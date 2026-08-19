भावनगर जिले में नकली शराब पीने से 5 की मौत, 20 प्रभावित

राजकोट. जामनगर. गुजरात के भावनगर जिले में नकली शराब पीने के बाद बुधवार को 5 लोगों की मौत हो गई वहीं 20 अन्य प्रभावित हो गए। प्रभावितों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों में भावनगर जिले के उपेंद्रसिंह गोहिल, कनकसिंह गोहिल, घनश्यामसिंह जाडेजा, कार्तिक मकवाणा और मध्य प्रदेश के इंदौर के नरेंद्रसिंह यादव शामिल हैं।

इस घटना में भावनगर शहर के भरतनगर, अकवाड़ा और तलाजा रोड के साथ-साथ घोघा तहसील के खरकड़ी, खाटड़ी, नाना खोखरा और देवगाना समेत कई इलाकों में लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना से हड़कंप मच गया।

भावनगर के पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने बताया कि मामला एक ब्रांड की नकली शराब से जुड़ा है। उन्होंने जहरीली शराब की आशंका से इनकार किया है। पुलिस ने नकली शराब की सप्लाई और बिक्री से जुड़े बुटलेगर समेत 13 आरोपियों को हिरासत में लिया है।