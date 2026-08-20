Indian Railway: वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस अब कटरा तक चलेगी

पश्चिम रेलवे के मुताबिक, परिचालन कारणों से जिन ट्रेनों की 7 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली यात्राओं के लिए बुकिंग अस्थायी रूप से बंद थी, उनकी बुकिंग 21 अगस्त 2026 से फिर शुरू होगी। इनमें ट्रेन नंबर 19223, 12919, 12471, 12473, 12475 और 12477 शामिल हैं। इसके बाद यात्रियों को रेलवे के 60 दिन के अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) के अनुसार टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी।