New Train: अब रोज चलेगी पुणे-कोल्हापुर एक्सप्रेस, 20 अक्टूबर से नई टाइमिंग के साथ नियमित सेवा

Pune-Kolhapur Train: पुणे और कोल्हापुर के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल रेलवे ने पुणे-कोल्हापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन को अब नियमित दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्पेशल ट्रेन नंबर 01023/01024 को नियमित ट्रेन नंबर 11419/11420 पुणे-कोल्हापुर एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा।