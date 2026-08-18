New Train: अब रोज चलेगी पुणे-कोल्हापुर एक्सप्रेस, 20 अक्टूबर से नई टाइमिंग के साथ नियमित सेवा

पुणे-कोल्हापुर यात्रियों को बड़ी राहत! स्पेशल ट्रेन अब रोजाना चलने वाली एक्सप्रेस बनी (Patrika File Photo)
Pune-Kolhapur Train: पुणे और कोल्हापुर के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल रेलवे ने पुणे-कोल्हापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन को अब नियमित दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्पेशल ट्रेन नंबर 01023/01024 को नियमित ट्रेन नंबर 11419/11420 पुणे-कोल्हापुर एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा।
नई नियमित सेवा 20 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में रोजाना चलेगी, जिससे पुणे, सातारा, कराड, सांगली, मिरज और कोल्हापुर के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
पुणे से कोल्हापुर जाने वाली ट्रेन का समय
ट्रेन नंबर 11419 पुणे-कोल्हापुर एक्सप्रेस रोजाना रात 9:40 बजे पुणे से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 5:08 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी।
कोल्हापुर से पुणे आने वाली ट्रेन का समय
ट्रेन नंबर 11420 कोल्हापुर-पुणे एक्सप्रेस रोजाना रात 9:50 बजे कोल्हापुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:10 बजे पुणे पहुंचेगी।
पुणे और कोल्हापुर के बीच चलने वाली यह दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन का ठहराव सासवड रोड, जेजुरी, नीरा, लोणंद, वाठार, सातारा, कोरेगांव, रहिमतपुर, तारगांव, मसूर, कराड, ताकारी, किर्लोस्करवाडी, भिलवडी, सांगली, मिरज, जयसिंगपुर, हातकणंगले, रुकडी और विलवडे स्टेशनों पर होगा।
इससे इन शहरों और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को पुणे और कोल्हापुर के बीच नियमित रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।
11419/11420 पुणे-कोल्हापुर-पुणे एक्सप्रेस में कुल 17 यात्री कोच होंगे। इनमें 1 AC 2-Tier, 4 AC 3-Tier, 7 स्लीपर क्लास और 4 जनरल सेकंड क्लास कोच शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेन में 1 सेकंड सीटिंग-कम-गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर कार भी होगी।
स्पेशल ट्रेन को नियमित दैनिक एक्सप्रेस में बदलने से पुणे और कोल्हापुर के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को खासा फायदा होगा। खासकर रात के समय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन एक नियमित विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेगी।
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