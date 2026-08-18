बहन की मौत के बाद फ्लैट साफ कर रहे थे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, तभी बजा राजेश खन्ना का ये गाना, छलका दर्द

Pawan Khera sister death: 1973 की फिल्म ‘नमक हराम’का सदाबहार गाना ‘मैं शायर बदनाम’ आज भी लोगों की भावनाओं को छूता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लेखक और एडिटर निमिश दुबे की एक सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट करते हुए इस गाने से जुड़ी अपनी निजी और भावुक याद साझा की। उन्होंने बताया कि बहन के निधन के कुछ महीनों बाद जब वह मुंबई स्थित उनके फ्लैट की सफाई कर रहे थे, तब पड़ोसी के फ्लैट से यही गाना सुनाई दे रहा था। उस मुश्किल वक्त में इस गाने ने उन्हें भीतर तक छू लिया था।