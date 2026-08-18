धर्मपरिवर्तन और आसिम रियाज संग ब्रेकअप पर खुलासे के बाद हिमांशी खुराना ने किया स्क्रीनशॉट शेयर, लिखा- तुम दुष्ट हो

बता दें, हाल ही में हिमांशी खुराना ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में बताया था कि वह अपने पुराने रिश्ते में काफी परेशान थी और उनपर धर्म बदलने का दबाव काफी ज्यादा था। एक समय उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अगर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, तो वह अपने भगवान को धोखा देंगी। उन्होंने यह भी बताया कि उनसे पूजा-पाठ छोड़ने की बात कही गई थी और वह इस्लाम कबूल करने के बारे में सोचने लगी थीं।