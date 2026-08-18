रवि किशन के ‘गुच्ची’ डांस ने मचाई धूम, सिंगर अरूब खान बोलीं- ‘उनके साथ कोलेब करना चाहती हूं’

अरूब खान ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक उनके गाने के साथ इतने वीडियो क्यों आने लगे। उन्होंने कहा कि पहले कुछ रैंडम वीडियो उनके पेज पर आए, लेकिन देखते ही देखते यह ट्रेंड हर जगह पहुंच गया। सिंगर के मुताबिक, उनके दोस्त और परिवार वाले भी उन्हें रवि किशन की रील्स भेजने लगे। उन्होंने कहा कि यह सब उनके लिए काफी मजेदार और शॉकिंग एक्सपीरियंस था। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनको बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल बाद भी लोग और खासतौर पर Gen Z भी उनके गाने को पसंद कर रहे हैं और ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं।