Gujarat Murder: पत्नी चुटकी बजाकर धमकाती थी- वही होगा, जो मैं कहूंगी, गुस्साए पति ने कर दी हत्या

उसने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी जाती थी और उस पर कर्ज भी बढ़ गया था। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी की हत्या में किसी अन्य व्यक्ति का हाथ नहीं है। वीडियो में आगे कहा गया कि छह महीने से मैं मर-मरकर जी रहा हूं। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं था। उसे बस अपनी जरूरतों से मतलब था। वह मुझे परेशान करना चाहती थी। वह मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। वह यह भी कहती थी कि तुम पुलिस थाने जाओ, जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा। कल भी वह पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर आई थी। वहां से आने के बाद सीधे मुझे धमकाने लगी। वह चुटकी बजाकर धमकाती थी कि वही होगा, जो मैं कहूंगी।