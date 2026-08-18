Pune Double Murder: कचरा फेंकने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसी ने किया हमला, पत्नी के बाद पति की भी इलाज के दौरान मौत

इस हमले में मनीषा केसरकर की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मोहन केसरकर का मिराज सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान मोहन केसरकर की भी मौत हो गई। इस वजह से कुपवाड़ा का यह मामला अब डबल मर्डर केस में बदल गया है, क्योंकि पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मिराज सरकारी अस्पताल में रिश्तेदारों और नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना से इलाके में गुस्से का माहौल है और रिश्तेदार मांग कर रहे हैं कि संदिग्ध आरोपियों पर बिना किसी देरी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और मौत की सजा समेत सख्त से सख्त सजा दी जाए।