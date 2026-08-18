18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पुणे

Pune Double Murder: कचरा फेंकने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसी ने किया हमला, पत्नी के बाद पति की भी इलाज के दौरान मौत

Sangli Double Murder: सांगली के कुपवाड़ इलाके में कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद में घायल पति-पत्नी की मौत हो गई। हमले के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

पुणे

image

Rakesh Mishra

Aug 18, 2026

Sangli Double Murder

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- आईएएनएस

पुणे। महाराष्ट्र से डबल मर्डर की एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सांगली जिले को हिलाकर रख दिया है। दरअसल, कुपवाड़ा में दरवाजे पर कचरा फेंकने की वजह से शुरू हुआ झगड़ा सीधे डबल मर्डर तक पहुंच गया है। इस मामले में पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है और अब गंभीर रूप से घायल पति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे पूरे जिले में खलबली मच गई है।

संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले के संदिग्ध आरोपी फरीद अब्दुल शेख को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुस्साए रिश्तेदार और नागरिक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह पूरा विवाद सांगली के कुपवाड़ इलाके में पड़ोसियों के बीच दरवाजे पर कचरा फेंकने को लेकर शुरू हुआ था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि कथित रूप से फरीद अब्दुल शेख ने मनीषा मोहन केसरकर और उनके पति मोहन केसरकर पर जानलेवा हमला कर दिया।

इलाज के दौरान मनीषा केसरकर की मौत

इस हमले में मनीषा केसरकर की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मोहन केसरकर का मिराज सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान मोहन केसरकर की भी मौत हो गई। इस वजह से कुपवाड़ा का यह मामला अब डबल मर्डर केस में बदल गया है, क्योंकि पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मिराज सरकारी अस्पताल में रिश्तेदारों और नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना से इलाके में गुस्से का माहौल है और रिश्तेदार मांग कर रहे हैं कि संदिग्ध आरोपियों पर बिना किसी देरी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और मौत की सजा समेत सख्त से सख्त सजा दी जाए।

कचरे को लेकर हुआ विवाद

बता दें कि यह घटना बीते शनिवार की है, जहां कुपवाड़ा की श्याम नगर शांति कॉलोनी में रहने वाले 45 वर्षीय मोहन नागप्पा केसरेकर एवं उनकी 35 वर्षीय पत्नी मनीषा मोहन केसरेकर और पास में रहने वाले मूलरूप से वानलेसवाड़ी के रहने वाले फरीद अब्दुल शेख के बीच कचरा फेंकने को लेकर बहस हो गई। जब बहस बढ़ गई तो फरीद शेख ने पति-पत्नी मनीषा केसरेकर और मोहन केसरेकर पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी पर सीजेपी की दो टूक, राजनीतिक जुड़ाव से मुक्त हों सभी सदस्य

ये भी पढ़ें
CJP Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

murder news

Updated on:

18 Aug 2026 07:34 pm

Published on:

18 Aug 2026 07:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / Pune Double Murder: कचरा फेंकने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसी ने किया हमला, पत्नी के बाद पति की भी इलाज के दौरान मौत

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Recall: पुणे में जब दिनदहाड़े पूर्व आर्मी चीफ की कर दी गई थी हत्या, तीन गोलियां मार भाग गए थे हत्यारे

Attack On Sukhbir Singh Badal
राष्ट्रीय

Baramati Plane Crash: बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान; सुरक्षा पर उठे सवाल

Baramati Trainer Aircraft Crash
राष्ट्रीय

पुणे के इंफोसिस कैंपस में हाई अलर्ट! NSG और अमरीकी कमांडो की मॉक ड्रिल देख लोग रह गए हैरान, फिर सामने आई असली वजह

Pune Infosys Campus Mock Drill
पुणे

महाराष्ट्र में CJP की 5 अगस्त को बड़ी बैठक, भविष्य में आंदोलन की रणनीति पर करेंगे चर्चा

CJP Meeting
राष्ट्रीय

पुणे पुलिस की साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 152 अरेस्ट, 132 के खिलाफ केस दर्ज

Operation Mule Hunt news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.