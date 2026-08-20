Maharashtra: खुले में खाने का तेल बेचने पर लगी रोक, उल्लंघन पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना और उम्रकैद का प्रावधान

उन्होंने कहा कि पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई बढ़ाई गई है और यह अनुपालन आदेश इस दिशा में अगला और मजबूत कदम है, ताकि लोगों को सुरक्षित खाने का तेल मिल सके। तेल न तो गलत लेबल वाला हो, न असुरक्षित और न ही मानक से कम गुणवत्ता वाला। इसे लागू करना जरूरी है। वहीं तुकाराम ने बताया कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उम्रकैद तक की सजा का भी प्रावधान है।