‘स्कूलों पर खर्च हो PM CARES का पैसा’, अभिजीत दीपके की मांग पर BJP का जवाब, कहा- ‘ये इमरजेंसी और डिजास्टर रिलीफ के लिए है’

अभिजीत दीपके के सवाल पर BJP Goa ने X पर जवाब दिया। पार्टी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड आपातकाल और आपदा राहत के लिए बनाया गया है। बीजेपी गोवा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल इमरजेंसी और डिजास्टर रिलीफ के लिए किया जाता है। पार्टी ने इसके साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा और पंजाब के 'वर्ल्ड-क्लास स्कूलों' को लेकर सवाल उठाया।