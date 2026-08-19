PM CARES Fund में 8,452 करोड़ रूपये, गांवों के स्कूलों की बदहाली पर अभिजीत दीपके का सवाल- ‘पैसा क्यों नहीं हो रहा इस्तेमाल?’

Abhijeet Dipke: पीएम केयर्स फंड के कॉर्पस में 2024-25 के दौरान बढ़ोतरी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए हैं। दीपके ने पूछा कि जब ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो पीएम केयर्स फंड में मौजूद हजारों करोड़ रुपये का इस्तेमाल इन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। दीपके ने कहा कि ऑडिटेड स्टेटमेंट के मुताबिक, प्रधानमंत्री सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस (PM CARES) फंड का कॉर्पस 2023-24 के 7,173.03 करोड़ रूपये से बढ़कर 2024-25 में 8,452.07 करोड़ रूपये हो गया। यानी एक साल में इसमें करीब 17.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।