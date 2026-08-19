PM CARES Fund में 8,452 करोड़ रूपये, गांवों के स्कूलों की बदहाली पर अभिजीत दीपके का सवाल- ‘पैसा क्यों नहीं हो रहा इस्तेमाल?’

अभिजीत दीपके(फोटो-ANI)
Abhijeet Dipke: पीएम केयर्स फंड के कॉर्पस में 2024-25 के दौरान बढ़ोतरी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए हैं। दीपके ने पूछा कि जब ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो पीएम केयर्स फंड में मौजूद हजारों करोड़ रुपये का इस्तेमाल इन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। दीपके ने कहा कि ऑडिटेड स्टेटमेंट के मुताबिक, प्रधानमंत्री सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस (PM CARES) फंड का कॉर्पस 2023-24 के 7,173.03 करोड़ रूपये से बढ़कर 2024-25 में 8,452.07 करोड़ रूपये हो गया। यानी एक साल में इसमें करीब 17.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
अभिजीत दीपके ने एक वीडियो में कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से गांवों के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और वहां की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने खास तौर पर पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा की कमी का जिक्र किया। दीपके ने कहा कि कई स्कूलों में बच्चे पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पीएम केयर्स फंड में मौजूद राशि का इस्तेमाल ऐसे बच्चों के स्कूलों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा और नए स्कूल बनाने के लिए इस पैसे का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता।
CJP संस्थापक ने दावा किया कि स्कूलों की स्थिति को लेकर अधिकारियों से बात करने पर उन्हें बताया गया कि कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी फंड की कमी के कारण है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि स्कूलों के लिए फंड नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रूपये पड़े हैं। दीपके ने इसी आधार पर फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया और कहा कि ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पीएम केयर्स फंड के ऑडिटेड स्टेटमेंट के अनुसार, 2024-25 में इसका कॉर्पस 8,452.07 करोड़ रूपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 7,173.03 करोड़ रूपये से 17.8 फीसदी अधिक है। खास बात यह है कि इस अवधि में घरेलू चंदे में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई, जबकि विदेशी चंदा 18 फीसदी से अधिक घटा। इसके बावजूद फंड का कुल कॉर्पस बढ़ा।
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