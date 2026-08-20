20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘वंदे मातरम्’ विवाद पर सियासत तेज, सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप, तेजस्वी बोले- बिहार में बिगड़ रही कानून-व्यवस्था

Samrat Choudhary: ‘वंदे मातरम्’ के दो अंतरे गाने के कांग्रेस के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जबकि तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Aug 20, 2026

Vande Mataram news

सम्राट चौधरी(फोटो-IANS)

Vande Mataram controversy: कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती दो छंद गाने के फैसले को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान करने का आरोप लगाया है।

सम्राट चौधरी बोले- स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान

सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के फैसले को लेकर कहा कि ‘वंदे मातरम्’ के केवल दो छंद गाने का निर्णय उसकी तुष्टीकरण की राजनीति को फिर सामने लाता है। उन्होंने कहा कि 1937 के पुराने फैसले को दोहराकर कांग्रेस न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना का अपमान कर रही है, बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का भी अपमान कर रही है, जिन्होंने ‘वंदे मातरम्’ को अपना प्रेरणामंत्र बनाया था।

अमित शाह ने बताया ‘देशविरोधी’ फैसला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले को ‘देशविरोधी’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ण ‘वंदे मातरम्’ के बजाय केवल दो अंतरे गाने का फैसला संसद द्वारा बनाए गए कानून की खुली अवहेलना है। अमित शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए ‘वंदे मातरम्’ को दो हिस्सों में बांटा और उनके मुताबिक, इसी से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ।

उन्होंने दावा किया कि ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष के मौके पर मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया। शाह ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पर फिर से वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपनाने का आरोप लगाया।

तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को घेरा

इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बिहार को ‘पुलिस स्टेट’ बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भी आरोप लगाया और सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा।

PM CARES Fund: असम बाढ़ के बीच कांग्रेस ने उठाए फंड के इस्तेमाल पर सवाल, पूछा- ‘क्या PM को असम की केयर है?’

ये भी पढ़ें
PM CARES Fund news

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2026 07:10 pm

Published on:

20 Aug 2026 07:04 pm

Hindi News / National News / ‘वंदे मातरम्’ विवाद पर सियासत तेज, सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप, तेजस्वी बोले- बिहार में बिगड़ रही कानून-व्यवस्था

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Gujarat: नकली शराब बनाने के लिए बुलाया था ‘डॉक्टर’, पीने से उसकी भी मौत, 13 गिरफ्तार, 6 पुलिसकर्मी निलंबित

Bhavnagar Fake Liquor Case
अहमदाबाद

‘वंदे मातरम’ पर हो रहे विवाद पर शर्मिला टैगोर का बड़ा बयान, बोलीं- एक ईश्वर को मानने वालों के लिए पूरा गीत गाना मुश्किल

Sharmila Tagore On Vande Mataram
मनोरंजन

Ambikapur News: एनएच पर गड्ढे में फंसी भाजपा संगठन महामंत्री की कार, प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी को लगाई फटकार, कहा- यहां कभी आते हैं या नहीं…

NH Road Repairing in Ambikapur
अंबिकापुर

IAS Tukaram Mundhe: तेज तर्रार IAS तुकाराम मुंढे का क्या राजस्थान हो गया ट्रांसफर? जानें वायरल दावों का असली सच

IAS Tukaram Mundhe
मुंबई

जब स्मृति ईरानी ने मांग लिया था नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, इसके लिए अनशन करने की दे दी थी धम्की

Smriti Irani comback in BJP Nitin Nabin New Team
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.