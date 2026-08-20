‘वंदे मातरम्’ विवाद पर सियासत तेज, सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप, तेजस्वी बोले- बिहार में बिगड़ रही कानून-व्यवस्था

सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के फैसले को लेकर कहा कि ‘वंदे मातरम्’ के केवल दो छंद गाने का निर्णय उसकी तुष्टीकरण की राजनीति को फिर सामने लाता है। उन्होंने कहा कि 1937 के पुराने फैसले को दोहराकर कांग्रेस न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना का अपमान कर रही है, बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का भी अपमान कर रही है, जिन्होंने ‘वंदे मातरम्’ को अपना प्रेरणामंत्र बनाया था।