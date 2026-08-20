Weather Alert: दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने 20 अगस्त 2026 को जारी प्रेस रिलीज में मौजूदा मौसम स्थिति और अगले दो हफ्तों (20 अगस्त से 2 सितंबर 2026) का विस्तारित पूर्वानुमान जारी किया है। पिछले सप्ताह (13-19 अगस्त) में उत्तर बंगाल की खाड़ी से दो डिप्रेशन सिस्टम बने, जिनसे गंगा के मैदान, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर अत्यधिक भारी से बहुत भारी बारिश हुई। पूरे देश में साप्ताहिक बारिश सामान्य से 16 प्रतिशत कम रही। जून से 19 अगस्त तक मौसमी बारिश भी सामान्य से 13 प्रतिशत कम है। बड़े पैमाने की स्थितियों में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में मध्यम एल नीनो जारी है, जो और मजबूत हो सकता है। भारतीय महासागर डिपोल (IOD) न्यूट्रल है।