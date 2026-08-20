PM CARES Fund: असम बाढ़ के बीच कांग्रेस ने उठाए फंड के इस्तेमाल पर सवाल, पूछा- ‘क्या PM को असम की केयर है?’

गौरव गोगोई ने PM CARES Fund के गठन को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि देश में पहले से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) मौजूद है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आपात स्थितियों में किया जा सकता है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि PM CARES Fund का उद्देश्य अलग-अलग स्रोतों से संसाधन जुटाकर बड़ी आपदाओं में मदद करना था, लेकिन असम में बाढ़ के दौरान फंड से सहायता नहीं मिलने पर लोगों को संगठनों और आम नागरिकों से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहना पड़ा। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम के लिए 10,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है, ताकि बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।