आंध्र प्रदेश में लिफ्ट हादसा; लिफ्ट का दरवाजा खुला और अचानक चल पड़ी लिफ्ट, महिला की मौत

हादसे के बाद वनिता की बेटी ने लिफ्ट का गेट खोलने और अपनी मां को बाहर निकालने की कोशिश की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मदद के लिए लोगों को बुलाती दिखाई दे रही है। आवासीय सोसायटी के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। काफी प्रयास के बाद वनिता को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने आवासीय इमारतों में लिफ्ट की सुरक्षा और नियमित रखरखाव को लेकर सवाल उठाए हैं।