Punjab politics: पंजाब में आप को बड़ा झटका, रामपुरा फूल के कई वरिष्ठ नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ

इस अवसर पर बघेल ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के इतने नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना स्पष्ट संकेत है कि पंजाब के लोग आप सरकार से निराश हो चुके हैं और अब कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो पंजाब और पंजाबियों के हित में काम करे, न कि बाहरी लोगों के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना साफ संदेश देता है कि आप अब सत्ता से बाहर होने की ओर बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस वापसी कर रही है।