कहीं पछताना ना पड़ जाए! SIM खरीदने से पहले जान लें ये बातें, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

नए नियमों के मुताबिक, एक व्यक्तिगत ग्राहक देशभर में सभी टेलीकॉम कंपनियों और लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। अब सरकार इस सीमा को सख्ती से लागू करने जा रही है। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जिनके नाम पर पहले ही 9 मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। अगर कोई ग्राहक 9 SIM रखने के बाद 10वां मोबाइल कनेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो उसे नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। यानी नया SIM लेने से पहले अपने नाम पर चल रहे पुराने नंबरों की जानकारी रखना जरूरी होगा।