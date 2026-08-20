Dharmendra Pradhan: ‘वंदे मातरम्’ विवाद में हुई पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एंट्री, बोले- वोट बैंक के दबाव में काम करती है कांग्रेस

वंदे मातरम्' विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस का 'तुष्टीकरण' एक बार फिर सामने आ गया है और इस बार निशाने पर ‘वंदे मातरम्’ है। उन्होंने कहा कि जिस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की भावना जगाई, उसके पूर्ण गान से पीछे हटना सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं है। प्रधान ने इसे कांग्रेस की पुरानी वोट बैंक की राजनीति की पुनरावृत्ति बताया।

धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि 1937 में भी कांग्रेस ने वोट बैंक के दबाव में ‘वंदे मातरम्’ को सीमित करने का फैसला किया था। उन्होंने दावा किया कि उस दौर की राजनीति ने देश की एकता को कमजोर करने वाली ताकतों को बढ़ावा दिया और बाद में देश को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी।