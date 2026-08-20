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Sonia Gandhi Book : सोनिया गांधी की किताब पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने, जानिए क्या है नाम और कब होगी प्रकाशित

Sonia Gandhi Book : सोनिया गांधी की आने वाली किताब 'Belonging: A Journey of Love' को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। भाजपा नेता राम कदम ने किताब में सच लिखने की उम्मीद जताई, वहीं कांग्रेस ने इसे सोनिया गांधी के संघर्ष और राजनीतिक सफर की कहानी बताया। किताब 10 नवंबर को प्रकाशित होगी।
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भारत

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kamlesh sharma

Aug 20, 2026

Sonia Gandhi

Sonia Gandhi (Photo: IANS/AICC)

Sonia Gandhi Book : नई दिल्ली।भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की आने वाली किताब का स्वागत किया, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि किताब में किए गए खुलासे साफ-साफ हों और सच्चाई को दर्शाते हों। भाजपा नेता राम कदम ने किताब के लॉन्च पर सोनिया गांधी को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि कांग्रेस नेता अपनी किताब में सच लिखें।

राम कदम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 तक के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि किताब में उस दौर की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रधानमंत्री एक कठपुतली की तरह काम करते थे और रिमोट कंट्रोल 10 जनपथ से चलता था।

'किताब में उस दौर के भ्रष्टाचार का भी जिक्र होना चाहिए'

भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि मैं सोनिया गांधी को उनकी आने वाली किताब-जो एक आत्मकथा है, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि वह इसमें सच भी लिखें कि उनके कार्यकाल के दौरान, प्रधानमंत्री एक कठपुतली की तरह काम करते थे और रिमोट कंट्रोल 10 जनपथ (सोनिया गांधी का घर) से चलता था। उन्होंने कहा कि किताब में उस दौर में हुए भ्रष्टाचार का भी जिक्र होना चाहिए और यह भी कि कैसे लोगों की सेवा करने के बजाय अपनी तिजोरियां भरने की कोशिशें की गईं। राम कदम ने कहा कि हर कोई अच्छी बातें लिखता है, लेकिन अगर सोनिया गांधी सच लिखती हैं, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाएगा।

कांग्रेस ने बताया सोनिया गांधी के संघर्ष का सफर

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरा देश और यहां तक कि दुनिया के कई लोग सोनिया गांधी की किताब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सफर और जिंदगी का यात्रा-वृत्तांत है। यह ऐसा सफर है जिसमें सोनिया गांधी ने बहुत कुछ सहा। उन्होंने अपने परिवार के दो सदस्यों की शहादत सही, जिसमें उनके पति की शहादत भी शामिल थी और फिर भी वह लड़ती रहीं। पवन खेड़ा ने कहा कि राजनीति में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद सोनिया गांधी लड़ती रहीं। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रखने में उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता।

10 नवंबर को प्रकाशित होगी किताब

किताब के प्रकाशक ने घोषणा की है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की यादों पर आधारित किताब, 'बिनालॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। खबरों के मुताबिक, यह किताब वरिष्ठ कांग्रेस नेता के इटली के एक छोटे से शहर से भारतीय राजनीति में सत्ता के ऊंचे पद तक पहुंचने के सफर को दिखाएगी। साथ ही, इसमें उस प्यार, दुख और राजनीतिक जिम्मेदारी का भी जिक्र है जिसने उनकी जिंदगी को आकार दिया।

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Updated on:

20 Aug 2026 05:30 pm

Published on:

20 Aug 2026 05:30 pm

Hindi News / National News / Sonia Gandhi Book : सोनिया गांधी की किताब पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने, जानिए क्या है नाम और कब होगी प्रकाशित

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