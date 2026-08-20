जब स्मृति ईरानी ने मांग लिया था नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, इसके लिए अनशन करने की दे दी थी धम्की

स्मृति ईरानी एक बार फिर चर्चा में हैं। करीब ढाई दशक लंबे राजनीतिक सफर में ऐसा कम ही हुआ है, जब वह सुर्खियों से दूर रही हों। एक समय तो वह घर-घर में 'तुलसी' के रूप में मशहूर थीं। इसी मशहूरियत के दौर में 2003 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। अगले ही साल, दिसंबर 2004 में वह एक ज्वेलरी स्टोर के उद्घाटन के लिए सूरत (गुजरात) गईं। वहां उन्होंने कहा, 'अगर नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें तो सही मायने में साबित हो जाएगा कि बीजेपी बाकी दलों से अलग है।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते तो अटल जयंती के दिन वह अनशन शुरू करेंगी। हालांकि, दिन ढलने से पहले वह बयान से पीछे भी हट गईं। 2019 में तो पुणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, 'नरेंद्र मोदी जिस दिन राजनीति छोड़ देंगे, उस दिन मैं भी छोड़ दूंगी।'