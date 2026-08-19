अभिजीत दीपके ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के ऑफर पर दिया जवाब, बोले- ‘अभी एक महीने पहले तुम्हारे लिए एंटी नेशनल था’

Abhijeet Dipke on Ramdas Athawale Offer: नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर चर्चा में आए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के अध्यक्ष रामदास अठावले के ऑफर पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अभी एक महीने पहले तो मैं तुम्हारे लिए एंटी-नेशनल था।' बता दें कि रामदास अठावले की पार्टी 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले)' केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा है।