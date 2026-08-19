19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

FDA के आयुक्त तुकाराम मुंडे को CM फडणवीस का ‘फ्री-हैंड’ बोले-जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, जारी रहेगी कार्रवाई

महाराष्ट्र में खाद्य मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे की सख्त कार्रवाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 19, 2026

Tukaram Mundhe Devendra Fadnavis

Tukaram Mundhe Devendra Fadnavis (Photo ANI-IANS)

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा मिलावटखोरों और नियम तोड़ने वाले बड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े अभियान को लेकर राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मुंडे की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके समर्थन में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कर दिया है कि जनस्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एफडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई बेहद सराहनीय है। यदि खाने में मिलावट पाई जाती है या खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन होता है, तो यह सीधे तौर पर आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। मुंडे को पूरी छूट देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।

नामचीन रेस्टोरेंट्स से लेकर बॉलीवुड सितारे तक निशाने पर

गौरतलब है कि मई में एफडीए आयुक्त का पदभार संभालने के बाद से ही आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे एक्शन मोड में हैं। उनकी टीमों ने राज्यभर में ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। इस कार्रवाई की जद में बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स, क्लब, ग्लोबल फास्ट-फूड चैन, लोकप्रिय कैफे, आइसक्रीम पार्लर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के बड़े गोदाम तक आए हैं। कई जगह तो लाइसेंस निलंबित करने और माल जब्त करने की कड़ी कार्रवाई की गई है।

हाल ही में मुंडे उस वक्त एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने 'विमल इलायची' के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। एफडीए का तर्क है कि यह प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला का सेरोगेट विज्ञापन है। अभिनेताओं को 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। तुकाराम मुंडे ने कहा कि ऐसी कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में बना था और विज्ञापन से जुड़े नियम 2018 में आए, जिन्हें जुलाई 2019 से लागू किया गया। अगर इसके बाद भी ऐसे विज्ञापन प्रसारित हो रहे हैं, तो कार्रवाई में देरी जरूर हुई है, लेकिन अब हम नियमानुसार उचित और सख्त कदम उठा रहे हैं।

सख्त रवैये पर कोर्ट की टिप्पणी

कार्रवाई के इस कड़े रवैये की जहां आम जनता तारीफ कर रही है, वहीं व्यापारिक वर्ग और प्रतिष्ठानों में हड़कंप है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने मुंडे के सख्त रुख पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि मच्छर मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल न करें।

तुकाराम मुंढे के FDA को झटका! बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना, 34 दिन बंद रखी थी मिठाई की दुकान

ये भी पढ़ें
Maharashtra FDA news

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 10:34 am

Published on:

19 Aug 2026 10:34 am

Hindi News / National News / FDA के आयुक्त तुकाराम मुंडे को CM फडणवीस का ‘फ्री-हैंड’ बोले-जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, जारी रहेगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या BJP में फिर लौट रहा ‘गुजरात मॉडल’? UP और गुजरात की नई नियुक्तियों ने बढ़ाई सियासी हलचल

Assembly Election 2027
राष्ट्रीय

तरुण तेजपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंची गोवा सरकार, उम्रकैद की लगाई गुहार

Goa Moves Supreme Court Over Tarun Tejpal.
राष्ट्रीय

CM Vijay Announcement: तमिलनाडु में विजय सरकार के 3 बड़े ऐलान! विधायकों को गाड़ी, दूध पर बढ़ा दाम और इलाज के लिए 25 लाख

Tamil Nadu MLAs Government Car
राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के ऑफर पर दिया जवाब, बोले- ‘अभी एक महीने पहले तुम्हारे लिए एंटी नेशनल था’

abhijeet dipke latest update
राष्ट्रीय

NHRC Punjab Schools Notice: पंजाब के सरकारी स्कूलों में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? NHRC ने मांगी पूरी रिपोर्ट, अब होगी जांच

NHRC Punjab Schools Notice
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.