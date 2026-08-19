NHRC Punjab Schools Notice: पंजाब के सरकारी स्कूलों में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? NHRC ने मांगी पूरी रिपोर्ट, अब होगी जांच

Punjab Government Schools Independence Day: पंजाब के सरकारी स्कूलों में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उठे सवाल अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गए हैं। आयोग ने 18 अगस्त 2026 को पंजाब सरकार से विस्तृत Action Taken Report यानी कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। शिकायत में आरोप है कि राज्य के कुछ सरकारी स्कूलों, खासकर ग्रामीण, दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में 15 अगस्त से जुड़ी गतिविधियां अपेक्षित तरीके से नहीं हुईं। मामला अब सिर्फ ध्वजारोहण तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को समान शैक्षणिक और नागरिक अवसर मिलने के सवाल से जुड़ गया है।