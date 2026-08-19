भारत के 71% हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ने माना – एआई से बढ़ी कार्यक्षमता

एआई हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का समय भी बचा रहा है। 58% हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ने बताया कि एआई की वजह से हर साल कम से कम 132 घंटे का समय बच रहा है। यह तीन से ज़्यादा कामकाजी हफ्तों के बराबर है। वहीं समय बचने का असर मरीजों से बातचीत पर भी दिखाई दे रहा है। समय बचाने वाले हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स में 75% का कहना है कि अब वो मरीजों के साथ ज़्यादा विस्तार से बातचीत कर पा रहे हैं।