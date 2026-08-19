वंदे मातरम् के पूरे छंद नहीं गाने पर छिड़े विवाद पर मल्लिकार्जुन खरगे ने दिया बयान

खरगे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "मैंने वही वंदे मातरम् गाया जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने गाया था। अगर इसे गाना कोई अपराध है, तो वो पिछले 18 सालों से यह अपराध करते आ रहे हैं। अगर यह अपराध है, तो गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज करें। अगर यह अपराध है, तो नेहरू जी के खिलाफ केस दर्ज करें। अगर यह अपराध है, तो वल्लभभाई पटेल के खिलाफ भी करें। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके जन्म से पहले ही कांग्रेस ने देश के लिए कौन से राष्ट्रीय गीत अपनाए जाएं, इस पर एक प्रस्ताव पास कर दिया था। ऐसा नहीं है कि आप जो कह दें, वही राष्ट्रीय मानक बन जाए। कल कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ सकती है; अगर वो कुछ कहते हैं, तो क्या वही नियम बन जाएगा? हमने बस उसी परंपरा को जारी रखा है जो 90 सालों से चली आ रही है।"