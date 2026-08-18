‘न्याय दो या फांसी दो’, JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने पर रांची में बवाल, सफल अभ्यर्थियों ने निकाला विरोध मार्च

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा पास करने के बाद कई लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है और उन्होंने अपनी सेवा में योगदान भी दे दिया है। अब परीक्षा रद्द होने के फैसले से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए लेकिन उन सफल उम्मीदवारों के हितों की रक्षा की जाए, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर चयन हासिल किया है।