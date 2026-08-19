Kolkata Hotel Fire: कोलकाता होटल अग्निकांड में 9 की मौत, मासूम भी शामिल; मेडिकल इलाज के लिए आए थे बांग्लादेशी नागरिक

Kolkata Hotel Fire 9 Dead: कोलकाता के व्यस्त फ्री स्कूल स्ट्रीट इलाके में बुधवार तड़के उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक होटल अचानक आग की लपटों में घिर गया। करीब रात दो बजे लगी आग ने सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। धुएं और तेज लपटों के बीच कई लोग अंदर फंस गए। हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि छह अन्य घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है।