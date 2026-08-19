क्या BJP में फिर लौट रहा ‘गुजरात मॉडल’? UP और गुजरात की नई नियुक्तियों ने बढ़ाई सियासी हलचल

Assembly Election 2027: अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के एक दिन बाद नितिन नवीन ने तीन राज्यों के प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया है। जगदीश पटेल की यूपी में नियुक्ति, विनोद तावड़े की जिम्मेदारी और गुजरात में तरुण चुग की तैनाती के बीच 2027 के विधानसभा चुनावों के साथ 2029 लोकसभा की तैयारी के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं।