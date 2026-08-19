Shehzad Poonawalla: शहजाद पूनावाला का बड़ा यू-टर्न! कांग्रेस में लौटने को तैयार, मगर रख दी ऐसी शर्त कि मच गया सियासी घमासान

Shehzad Poonawalla Congress: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद समेत पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला ने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ कर दी है। आर्थिक और निजी परिस्थितियों का हवाला देकर भाजपा से दूरी बनाने वाले पूनावाला ने कांग्रेस में लौटने के सवाल पर ऐसा जवाब दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में वापसी की संभावना को एक ऐसी शर्त से जोड़ दिया, जिसे पूरा करना पार्टी के लिए बेहद मुश्किल माना जाएगा।