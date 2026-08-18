तुकाराम मुंढे के FDA को झटका! बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना, 34 दिन बंद रखी थी मिठाई की दुकान

यह पहली बार नहीं है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई हो। इससे पहले कैडिला फार्मास्युटिकल्स (Cadila Pharmaceuticals) से जुड़े एक मामले में भी अदालत ने एफडीए की अचानक की गई कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी। एफडीए ने कंपनी के खिलाफ अचानक जब्ती और दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने एफडीए को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा था कि उसके पास अधिकारों की 'तलवार' है, लेकिन उसका इस्तेमाल विवेक के साथ किया जाना चाहिए।