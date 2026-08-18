मोदी कैबिनेट में देवेंद्र फडणवीस की होगी एंट्री? सीएम ने खुद किया साफ, बोले- लोग चाहते हैं, पर मैं महाराष्ट्र में रहूंगा

Devendra Fadnavis PM Modi Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को साफ कर दिया कि फिलहाल उनका दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र में ही रहेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करते रहेंगे। फडणवीस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनके केंद्र में मंत्री बनाए जाने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद में बदलाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।