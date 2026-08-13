डोमिनोज पिज्जा पर तुकाराम मुंडे का बड़ा एक्शन, मुंबई के 3 आउटलेट्स सील, किचन में मिलीं गंभीर खामियां

एफडीए ने जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड (Jubilant FoodWorks Ltd) के तहत संचालित डोमिनोज पिज्जा के तीन आउटलेट्स के फूड लाइसेंस निलंबित किए हैं। इनमें आउटलेट विले पार्ले पश्चिम में एस.वी. रोड और डी.जे. रोड के जंक्शन पर, दूसरा बोरीवली पश्चिम में आई.सी. कॉलोनी स्थित द कासल बिल्डिंग में, सेंट फ्रांसिस स्कूल ग्राउंड के सामने, जबकि तीसरा घाटकोपर पश्चिम के R-City Mall की तीसरी मंजिल पर ए-विंग में स्थित है। कार्रवाई की जद में आने वाले आउटलेट्स में मुंबई के विले पार्ले पश्चिम, बोरीवली पश्चिम और घाटकोपर पश्चिम के R-City Mall के आउटलेट शामिल है। मुंबई के अलावा एफडीए ने सतारा के मलकापुर स्थित एक और डोमिनोज पिज्जा आउटलेट को सील किया है।