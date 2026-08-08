IAS तुकाराम मुंडे का दनादन एक्शन, IIT बॉम्बे की 2 कैंटीन कराई बंद; अब तक 165 से ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड

IIT Bombay News: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे के दो मेस प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए ने हॉस्टल नंबर 1 और 2 में संचालित मेस को आवश्यक अनुमति और पंजीकरण नहीं होने के कारण तत्काल संचालन बंद करने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई राज्यभर में चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत की गई।