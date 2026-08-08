मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक पर दर्दनाक हादसा, कांग्रेस के युवा नेता तुषार भूमकर की मौके पर ही मौत

Mumbai Pune Expressway Accident: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मिसिंग लिंक की सुरंग में पुणे से मुंबई की ओर तेज रफ्तार से जा रही एक फॉर्च्यूनर कार ने आगे चल रहे सब्जियों से लदे टेंपो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पुणे के वाकड इलाके के कांग्रेस के सक्रिय युवा नेता तुषार भूमकर की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि तीन अन्य लोग सुरक्षित बच गए।