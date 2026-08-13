मुंबई की 24 वर्षीय बाइकर रिद्धि ठक्कर की छत्तीसगढ़ में दर्दनाक मौत, घर से 1000 km दूर हुआ भयानक हादसा

Riddhi Thakkar Mumbai Biker Death: छत्तीसगढ़ के बस्तर की बाइक ट्रिप पर निकली मुंबई की 24 वर्षीय बाइकर रिद्धि ठक्कर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। धमतरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर मरकाटोला घाट के पास बुधवार सुबह उनकी बाइक की ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल रिद्धि को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।