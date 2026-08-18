‘दिमागी नक्सल पार्टी’ बनते ही ध्रुव राठी ने PM मोदी को घेरा, कहा- ऊटपटांग बोलने से पहले 100 बार सोच लेना

Dhruv Rathee on Modi Dimagi Naxal statement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान लाल किले से 'दिमागी नक्सल' वाली टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि सोशल मीडिया पर जनता ने विरोध दर्ज कराते हुए इंस्टाग्राम पर 'दिमागी नक्सल जनता पार्टी' नाम से एक पैरोडी अकाउंट तक बना डाला है, जिस पर महज एक ही दिन में 2.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स जुड़ गए। इसी 'दिमागी नक्सल पार्टी' के ट्रेंड होने को लेकर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है।