CM Vijay Announcement: तमिलनाडु में विजय सरकार के 3 बड़े ऐलान! विधायकों को गाड़ी, दूध पर बढ़ा दाम और इलाज के लिए 25 लाख

Tamil Nadu MLA Government Car: तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को ऐसे कई फैसलों का ऐलान किया, जिनका असर सीधे किसानों, मरीजों और विधायकों के कामकाज पर पड़ सकता है। सरकार ने दूध उत्पादकों को मिलने वाली खरीद कीमत बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सालाना कवरेज 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। विधायकों को सरकारी वाहन देने की योजना भी सामने आई है।