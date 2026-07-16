CJP Protest: अभिजीत दीपके का राहुल गांधी पर चार साल पुराना पोस्ट वायरल, भारत जोड़ों यात्रा को बताया था ट्रैवल व्लॉग

इस बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में कथित अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन 26वें दिन में पहुंच गया है। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन 19वें दिन जारी है। पार्टी की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि वांगचुक बेहद कमजोर हैं और उन पर चौबीसों घंटे चिकित्सकीय निगरानी रखी जा रही है। 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च से पहले सीजेपी ने एक दिन के सामूहिक अनशन का भी आह्वान किया है। इस बीच ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है, जबकि केजरीवाल के उनसे मुलाकात करने की भी जानकारी सामने आई है।