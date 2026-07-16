निज्जर हत्याकांड में भारत की बेगुनाही साबित, पूर्व राजदूत संजय वर्मा बोले- कनाडा को मांगनी चाहिए माफी

Nijjar Killing : अमेरिकी जांच एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंश बिश्नोई पर हत्या के आरोप तय किए हैं। कोर्ट में दाखिल किए गए चार्जशीट में अमेरिकी जांच एजेंसियों ने कहा कि कनाडा में हुए निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार या किसी भी राजनयिक का हाथ नहीं था। इस पूरे मामले में भारतीय राजनयिकों को बेवजह निशाना बनाया गया था। अमेरिकी जांच एजेंसी की चार्जशीट सामने आने के कनाडा में भारत के पूर्व राजदूत रहे संजय वर्मा ने कहा कि अब जस्टिन ट्रूडो और कनाडा को माफी मांगनी चाहिए।