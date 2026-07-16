‘अस्पताल या क्लिनिक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी’, भारत की सुविधा देख अमेरिकी महिला रह गईं हैरान, बोली- यह सिर्फ India में ही संभव

India Home blood sample collection: भारत में घर से ब्लड टेस्ट बुक करना आजकल आम बात है, लेकिन मुंबई में रहने वाली एक अमेरिकी महिला के लिए यह अनुभव बेहद हैरान करने वाला था। इसे लेकर अमेरिकी महिला ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लैब टेक्निशियन उसके घर आया। उसने कुछ ही मिनटों में खून का सैंपल लिया। सबसे खास बात यह रही कि होम विजिट के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया गया।