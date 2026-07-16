केदारनाथ यात्रा के दौरान गहरी खाई में गिरा 25 वर्षीय युवक, आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई गई जान

उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। प्रतिदिन छह हजार से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जबकि इस यात्रा सत्र में केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 14 लाख से अधिक हो चुकी है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कें बंद होने, पैदल मार्ग फिसलन भरे होने और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी गढ़वाल समेत कई पर्वतीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लगातार यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहा है।