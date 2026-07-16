15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब कांग्रेस में बगावत पर आलाकमान सख्त, नाराज़ नेताओं से नहीं मिलेंगे मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी

Punjab Congress Inner Conflict: पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर से पार्टी आलाकमान खुश नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के नाराज़ नेताओं से नहीं मिलेंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 16, 2026

Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi

मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी (File Photo)

पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस आलाकमान ने सख्त रुख अपना लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) फिलहाल पंजाब कांग्रेस के किसी भी नाराज़ नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। खास तौर पर बागी गुट का नेतृत्व कर रहे एक वरिष्ठ नेता को लेकर शीर्ष नेतृत्व ने कड़ी नाराजगी जताई है।

भूपेश बघेल ने के.सी. वेणुगोपाल को सौंपी रिपोर्ट

सूत्रों ने बताया कि प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने पंजाब को लेकर अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल (K.C. Venugopal) को सौंप दी है। वहीं अगले एक-दो दिन में पंजाब के कांग्रेस सांसदों के साथ वेणुगोपाल मीटिंग कर सकते हैं। इस मीटिंग में सांसदों को पंजाब के घटनाक्रम पर आलाकमान का रुख विस्तार से बताया जाएगा।

पंजाब नेतृत्व पर फैसला नहीं बदला जाएगा

सूत्रों ने बताया कि आलाकमान का स्पष्ट संदेश है कि पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व पर फैसला बदला नहीं जाएगा। पार्टी का मानना है कि लॉबिंग, दबाव की राजनीति या सार्वजनिक बयानबाजी के ज़रिए नेतृत्व के निर्णय को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके संकेत बघेल ने बुधवार को फिर दिए। वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि नेतृत्व परिवर्तन गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है।

कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी पार्टी

सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने बागी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी नहीं है। अगर भविष्य में किसी नेता ने अनुशासन की सीमा लांघी या सार्वजनिक रूप से नेतृत्व के खिलाफ अभियान चलाया, तो कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि पंजाब यूनिट में संगठनात्मक अनुशासन बना रहे और विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की गुटबाजी को बढ़ावा न मिले।

चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी चिंता

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर लुधियाना से लोकसभा सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग (Amrinder Singh Raja Warring) को बरकरार रखने के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) विरोध कर रहे हैं। इससे पार्टी में बगावत के सुर छिड़ गए हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Updated on:

16 Jul 2026 04:00 am

Published on:

16 Jul 2026 04:00 am

Hindi News / National News / पंजाब कांग्रेस में बगावत पर आलाकमान सख्त, नाराज़ नेताओं से नहीं मिलेंगे मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TMC छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं हुआ ममता बनर्जी से मोह, मदन मित्रा जाते-जाते दे दिया बड़ा बयान

TMC Crisis News
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में 'नॉन-हलाल मूवमेंट' का ऐलान, संत बोले- पीएम मोदी के जन्मदिन तक पूरा सिस्टम होगा तैयार

Antorbodh Foundation Non-Halal Movement
कोलकाता

IRCTC ने लॉन्च किया नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन, आसान इंटरफेस और तेज बुकिंग का मिलेगा अनुभव

IRCTC Beta Website
राष्ट्रीय

‘नेक्टर ना होता तो आज 3 लाशें होतीं’,पालतू डॉगी ने तेंदुए से मोर्चा ले भगा दिया, पर चली गई उसकी जान

German Shepherd fights leopard
राष्ट्रीय

Wasseypur Gangster: वासेपुर का एक और गैंगस्टर शाकिब अफजल अंबिकापुर में छिपा रहा 15 साल, गैंगस्टर शब्बीर का संभाल रहा था कारोबार

Wasseypur Gangster
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.