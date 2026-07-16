पंजाब कांग्रेस में बगावत पर आलाकमान सख्त, नाराज़ नेताओं से नहीं मिलेंगे मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी

सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने बागी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी नहीं है। अगर भविष्य में किसी नेता ने अनुशासन की सीमा लांघी या सार्वजनिक रूप से नेतृत्व के खिलाफ अभियान चलाया, तो कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि पंजाब यूनिट में संगठनात्मक अनुशासन बना रहे और विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की गुटबाजी को बढ़ावा न मिले।