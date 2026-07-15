TMC छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं हुआ ममता बनर्जी से मोह, मदन मित्रा जाते-जाते दे दिया बड़ा बयान

उन्होंने यह भी कहा- आज हमारे पास 18 सांसद हैं। हां, कुछ लोगों को धमकाया जा रहा है। आज भी एक व्यक्ति ने पार्टी छोड़ दी। उसने कल मुझसे कहा था कि उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। मैं यही कहूंगी - जो लोग जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं। अगर मैं 2006 में (पार्टी को) फिर से शुरू कर सकती हूं, तो 2026 में भी ऐसा कर सकती हूं।