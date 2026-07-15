पश्चिम बंगाल में ‘नॉन-हलाल मूवमेंट’ का ऐलान, संत बोले- पीएम मोदी के जन्मदिन तक पूरा सिस्टम होगा तैयार

Non-Halal Movement: पश्चिम बंगाल के धार्मिक और राजनीतिक माहौल में एक नया नैरेटिव जोर पकड़ने लगा है। कोलकाता के अंतर्बोध फ़ाउंडेशन ने 'नॉन-हलाल मूवमेंट' शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत न सिर्फ हलाल फ़ूड प्रोडक्ट्स के बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, बल्कि हिंदुओं के लिए एक पूरी तरह से अलग आर्थिक और कमर्शियल इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा विधायक देबाशीष धर ने भी इस मूवमेंट को सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना वाला बताया है।