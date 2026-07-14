CJP Protest: ‘अखिलेश-राहुल 20 जुलाई को नहीं आए तो ठीक नहीं होगा’, भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने ऐसा क्यों कहा

CJP Protest: नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन जारी है। वहीं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे है। इसी बीच सोनम वांगचुक ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 20 जुलाई को प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।