Jammu Kashmir Terror Alert: राजौरी में दो संदिग्धों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन, CCTV फुटेज के बाद सेना, CRPF और SOG ने संभाला मोर्चा

Rajouri Search Operation: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। रविवार देर रात सड़क पार करते दिखाई दिए दोनों संदिग्धों की पहचान और उनके संभावित इरादों का पता लगाने के लिए मंगलवार को व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चुनौतियों और घुसपैठ की आशंकाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।