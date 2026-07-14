Jammu Kashmir Terror Alert: राजौरी में दो संदिग्धों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन, CCTV फुटेज के बाद सेना, CRPF और SOG ने संभाला मोर्चा

Jammu Kashmir Terror Alert: राजौरी में CCTV ने खोला बड़ा राज! दो संदिग्ध दिखते ही जंगलों में उतरे सुरक्षाबल (फोटो सोर्स:X@Sher-e-Magadh)
Rajouri Search Operation: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। रविवार देर रात सड़क पार करते दिखाई दिए दोनों संदिग्धों की पहचान और उनके संभावित इरादों का पता लगाने के लिए मंगलवार को व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चुनौतियों और घुसपैठ की आशंकाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारतीय सेना ने संयुक्त अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने राजौरी के भंगाई, हासप्लोट, कार्योट, कोपरा टॉप तथा आसपास के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को घेरकर गहन तलाशी शुरू कर दी है। आधुनिक निगरानी उपकरणों और स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही सूचनाओं की मदद से संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।
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